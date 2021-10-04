İstanbul Formula 1'e hazır - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul Formula 1'e hazır

Bültenler - Haberler | Spor
İstanbul Formula 1'e hazır

Üzerinde Intercity İstanbul Park'ın akıllara kazınan 8.virajı ve Türk kültüründen esintiler taşıyan Formula 1TM kupası, 10 Ekim'de İstanbul'da sahibini bulacak.

İSTANBUL (Bültenler) - Intercity İstanbul Park'ta 8 ile 10 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Formula 1TM yarışı için artık son viraja girildi. Tüm dünyanın gözleri önünde, hız, tutku ve adrenalinin en üst seviyede yaşanacağı yarış için Formula1TM takımları yarış ekipmanlarını İstanbul'a taşımaya başladı bile. Dünyanın en hızlı 20 pilotunun kıyasıya mücadele edeceği organizasyonda artık pek çok detay belli olurken, gözler yarışı kazanacak olan pilota verilecek özel kupaya çevrildi.

PİSTİN MEŞHUR 8.VİRAJI KUPAYA İLHAM VERDİ

Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, tüm pilotların en çok zorlandıkları meşhur 8. virajdan ilham alıyor. Intercity İstanbul Park yarış pistinin tüm dünyaya nam salan meşhur 8.virajına atıfta bulunarak "Magic 8" temasının işlendiği kupa, Türk kültüründen esintiler taşıyor.Formula 1TM kupasının en üst bölümünde ise bayrağımızdan esinlenilen ay ve yıldız figürleri bulunuyor.

Isobar Türkiye ekibince tasarlanıp, Aslan Ruso tarafından üretilen kupa, geçtiğimiz sene olduğu gibi bu sene de şıklığı ve tasarım temasıyla adından söz ettireceğe benziyor. 5 kilo ağırlığındaki kupa, 50 cm yüksekliğe sahip. Ay ve yıldız figürlerimizin ön plana çıktığı kupa, kaidesinde yer alan Türk motifleriyle de dikkat çekiyor. Metalik gri ve bronz rengindeki kupayı kimin kaldıracağı sorusu ise tüm dünyanın gözü önünde, 10 Ekim'de Intercity İstanbul Park'ta cevabını bulacak.

Bültenler - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Devlet Bahçeli Engin Altay Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Şafak Sezer Amelia Hamlin Didem Arslan Yılmaz
Spor Gökhan Töre Stefan Kuntz Sergen Yalçın Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Devlet Bahçeli Demir Çelik Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İstanbul Formula 1'e hazır - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 16:49:17. #1.17#