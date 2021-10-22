Filenin Kadınlarının Gözü Sultanlar Ligi'nde

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (Habermetre) - Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, antrenmanlarını yapmaya ve maçlara hazırlanmaya devam ediyor. 12 kişiden oluşan takım, Toroslar ilçesinde yer alan 1000 Kişilik Spor Salonu'nda antrenman için haftanın 5 günü bir araya geliyor. Kadın voleybolcuların hedefi önce play-off, ardından da Sultanlar Ligi'ne çıkmak.

Oğuz: "Antrenmanlar yoğun ve güzel bir şekilde geçiyor"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Murat Oğuz, antrenmanların yoğun bir şekilde geçtiğini anlatarak, "Takım olarak hedefimiz gidebileceğimiz yere kadar gitmek. Tabi ki her hocanın gönlünde bir play-off yatar" dedi. Her maça ayrı odaklandıklarını ifade eden Oğuz, "Örneğin bizim bu hafta Büyükçekmece maçımız var. Bu hafta sadece Büyükçekmece maçını düşünüyoruz, ona göre hazırlanıyoruz. Bir maç bitiyor, ondan sonra diğer maçın hazırlığını yapıyoruz. Bu hafta Büyükçekmece'yi mutlaka yenmek istiyoruz" diye konuştu.

Oğuz, takım olarak oldukça iyi anlaştıklarına da vurgu yaparak, "Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü bir ailedir. Aile ortamında çalışıyoruz, her şey çok iyi gidiyor, hiçbir sorun yok" dedi.

Mutlu: "Hedefimiz Sultanlar Ligi'ne çıkmak"

Kadın Voleybol Takımı Takım Kaptanı Büşra Mutlu, arkadaşlık ilişkilerinin çok güzel olduğundan bahsederek, "Takım bir aile gibi zaten. Her şey yolunda, güzel ilerliyoruz. Haftanın 6 günü birlikteyiz. Günde bazen 2 antrenmanımız oluyor, bazen tek antrenmanımız oluyor. Maçlar heyecanlı geçiyor" ifadelerine yer verdi.

Pandemi sürecinden sonra maçları seyircili oynadıklarını ve bunun da ayrı bir heyecan olduğunu söyleyen Mutlu, "Onun için hepimiz heyecanlı ve hevesliyiz. 3. hafta maçını oynayacağız, Büyükçekmece ile maçımız. Onun için hazırlanıyoruz. Hedefimiz tabi ki bir üst lige, Sultanlar Ligi'ne çıkmak. Ama önce play-off. Play-offu görüp, oradan bir üst lige çıkmak istiyoruz. Tabi play-offa kadar maç maç, adım adım hazırlanıyoruz. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz, güzel bir voleybol izleteceğimize eminiz" diye konuştu.

Akdoğu: "Burada olduğum için mutluyum"

Kadın Voleybol Takımı'nda pasör olarak oynayan Elif Yaren Akdoğu, "Mutluyum burada olduğum için. Biz Ağustos'ta sezona başladık ve çok da yoğun bir sezon geçiyoruz açıkçası. Çok yoğun bir tempoda antrenman yapıyoruz. Maçlarımız da aynı şekilde yoğun tempoda geçiyor" ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 22. 10. 2021 08: 53: 26

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