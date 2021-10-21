Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Avrupa Ligi D Grubu'nda mücadele veren Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasında oynanan mücadele vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Futbolseverler Fenerbahçe maçıyla ilgili internette en çok "Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne oldu? Fenerbahçe - Royal Antwerp golleri kimler attı?" sorularını araştımakta. İşte detaylar.

FENERBAHÇE-ROYAL ANTWERP MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe ile Royal Antwerp arasında oynanan mücadele 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Fenerbahçe bu sonuç ile D Grubu'nda 3. sırada yer almakta.

FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİNİ KİM ATTI?

Fenerbahçe ile Royal Antwerp maçı 2-2'lik beraberlik ile sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 20. dakika ve 44. dakika (Pen.) Valencia atarken, Royal Antwerp'in gollerini ise 2. dakikada eski Fenerbahçeli Samatta ve 66. dakikada Gerkens kaydetti.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ MAÇLARI!

4 Kasım | 22.00 | Antwerp - Fenerbahçe

25 Kasım | 22.00 | Olympiakos - Fenerbahçe

9 Aralık | 19.45 | Fenerbahçe - E. Frankfurt

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