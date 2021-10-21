Fenerbahçe elendi mi? UEFA Fenerbahçe grup puanı! Fener Antwerp maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe elendi mi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Avrupa Ligi D Grubu maçında Fenerbahçe, sahasında Royal Antwerp'le karşı karşıya kalan Fenerbahçe kaçıncı sırada? Fener Antwerp maçı kaç kaç bitti?UEFA Fenerbahçe grup puanı! Fenerbahçe grupta kaçıncı sırada?

FENERRBAHÇE ELENDİ Mİ?

Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini Royal Antwerp karşısında almak isteyen Fenerbahçe, Kadıköy'de yıkım yaşadı. Sarı-lacivertliler, Belçika ekibiyle 2-2 berabere kalırken 2 puanla 3. sıradaki yerini korudu.

FENERBAHÇE, 3. SIRADA KALDI

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Samatta'nın golüyle geriye düşen Fenerbahçe, bu golden sonra rakip kalede baskı kurmaya başladı. 20. dakika Enner Valencia takımına beraberliği getiren golü atarken yıldız futbolcu, 36. dakikada kaçırdığı penaltı vuruşuyla farkı 2'ye çıkarma fırsatını tepti. 45. dakikada yine penaltı kazanan sarı-lacivertliler Valencia bu sefer topu ağlara gönderdi ve Fenerbahçe'yi öne geçiren golü attı. 2. yarıda etkisiz bir oyun ortaya koyan sarı-lacivertliler 62. dakikada Gerkens'in golüne engel olamadı ve maç 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler 2 puanla 3. sırada kaldı.

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