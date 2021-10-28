Mark Zuckerberg açıkladı! Facebook'un yeni adı Meta olacak

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook'un kurucusu ve Ceo'su Mark Zuckerberg, uzun zamandır dillendirdiği fikrine ait vizyonunu paylaştı. Düzenlenen konferansta video kaydı yayınlanan Zuckerberg, yeni projelere dair açıklamalarda bulundu.

SANAL EVREN METAVERSE

Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan Metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor.

FACEBOOK'UN ADI VE LOGOSU DEĞİŞTİRİLDİ

Google'ın 2015 yılındaki adımına benzer bir şekilde Facebook Inc.'in adı değişti. Zuckerberg üst kuruluşun adının Meta olacağını söyledi.

PLATFORMUN ADI DEĞİŞMEYECEK

Sosyal medya uygulaması Facebook'un adı ise değişmeyecek. Google bünyesindeki şirketlerin çoğalması nedeniyle 2015 yılında üst kuruluşun adını Alphabet olarak değiştirmişti.

META İSMİYLE TWITTER HESABI AÇILDI

Bu gelişmenin ardından Meta ismiyle yeni bir Twitter hesabı da açıldı. Hesabın korumalı olması ise dikkat çekti.

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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