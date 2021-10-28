Mark Zuckerberg açıkladı! Facebook'un yeni adı Meta olacak
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, çeşitli sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşunun yeni adını açıkladı. Şirketin adı "Meta" olurken logosu ise değiştirildi.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook'un kurucusu ve Ceo'su Mark Zuckerberg, uzun zamandır dillendirdiği fikrine ait vizyonunu paylaştı. Düzenlenen konferansta video kaydı yayınlanan Zuckerberg, yeni projelere dair açıklamalarda bulundu.
Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan Metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor.
Google'ın 2015 yılındaki adımına benzer bir şekilde Facebook Inc.'in adı değişti. Zuckerberg üst kuruluşun adının Meta olacağını söyledi.
Sosyal medya uygulaması Facebook'un adı ise değişmeyecek. Google bünyesindeki şirketlerin çoğalması nedeniyle 2015 yılında üst kuruluşun adını Alphabet olarak değiştirmişti.
Bu gelişmenin ardından Meta ismiyle yeni bir Twitter hesabı da açıldı. Hesabın korumalı olması ise dikkat çekti.