Emekli, Asgari ücretli ve EYT'liye müjde

Hükümet, pandemi nedeniyle artan enflasyon ve toplumun en büyük şikayet konusu haline gelen hayat pahalılığının etkilerinin azaltılması konusunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Emeklilikte yaşa takılanları da gündemine alan hükümetin, asgari ücret ve düşük emekli maaşlarına 'rutin dışı' artış yapacağı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre, hükümette başlatılan çalışmalar kapsamında 7 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren asgari ücrete, geçen yılki gibi enflasyonun üzerinde zam yapılacağı ve 3.500 liranın üzerinde bir rakam belirleneceği ifade ediliyor. Geçen yıl enflasyon yüzde 14,6 olarak gerçekleşmiş, asgari ücrete ise yüzde 21,56 zam yapılmıştı. Bu yıl da enflasyonun üzerinde yapılacak zamla birlikte asgari ücrette zammın toplamda yüzde 30'u bulabileceği belirtiliyor.

Düşük emekli maaşları konusunda ise 'seyyanen zam' yapılması formülü tartışılıyor. Milletvekilleri yaz boyunca sahada yaptıkları çalışmalarda en fazla karşılaştıkları talepler arasında emekli maaşları olduğunu dile getiriyordu. Bu konuda hazırlanan raporlar parti yönetimine sunuldu ve 2 bin liranın altında maaş alan emeklilere seyyanen zam yapılması tartışılmaya başladı.

Hükümetin gündemine gelen bir başka konu ise emeklilikte yaşa takılanlar. Uzun zamandır kamuoyunda tartışılan Eyt'yle ilgili bir etki analizi ve maliyet hesabı çalışması başlatıldığı öğrenildi. Prim gün sayısını doldurmasına rağmen, yaşını doldurmadığı için emekliliği hak edemeyenlerle ilgili yeni bir 'süre düzenlemesi' yapılması planlanıyor. Emekli olmak için yaş kriterini bekleyenlere yönelik, bekleme süresinin 2 veya 3 yıl geriye çekilmesi formülü tartışılıyor.