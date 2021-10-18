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Dövme sanatçısından Boyner'e özel koleksiyon

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Dövme sanatçısından Boyner'e özel koleksiyon

Boyner, dövme sanatçısı Ali Anıl Erçel ile iş birliğine imza attığını duyurdu.

Boyner, dövme sanatçısı Ali Anıl Erçel ile iş birliğine imza attığını duyurdu. 2021 sonbahar-kış sezonu için kendine özgü tasarımları ile dövme tutkunlarının yakından takip ettiği Ali Anıl Erçel ile iş birliğine imza atan Boyner, Black on Black x Ali Anıl Erçel markasıyla tişört, sweatshirt ve sweatpant'ten oluşan kapsül bir koleksiyon hazırladı.

Kendine özgü çizimleri ile dövme tutkunlarının yakından takip ettiği Ali Anıl Erçel, bu sefer çizimlerini Boyner'e özel hazırladığı koleksiyona taşıdı.

KENDİNE ÖZGÜ ÇİZİMLERE YER VERİYOR

Koleksiyonun detaylarına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Çeşitliliğin sembolü, varoluşsal döngünün merkezi Mezopotamya'dan, evrenin kusursuz sistematiği güneş sisteminden ve doğadaki elementlerden ilham alarak tasarımlarını hayata geçiren Ali Anıl Erçel, Boyner'e özel hazırladığı Black on Black x Ali Anıl Erçel koleksiyonunda da kendine özgü bu çizimlere yer veriyor" denildi.

Siyah, beyaz, gri tonlarının hakim olduğu, hem kadınlar hem de erkekler için tişört, hoodie, sweatshirt ve sweatpantlarin yer aldığı Black on Black x Ali Anıl Erçel koleksiyonu günün her saatinde rahatlık ve stil sahibi bir görünüm vadediyor.

Black on Black x Ali Anıl Erçel koleksiyonu seçili Boyner mağazalarında ve boyner.com.tr'de beğeniye sunuluyor.


Dövme sanatçısından Boyner'e özel koleksiyon

Dövme sanatçısından Boyner'e özel koleksiyon

Dövme sanatçısından Boyner'e özel koleksiyon

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