Bir zamanlar siparişlere yetişemiyorlardı, şimdi müşteri bulamıyorlar - Haberler
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Bir zamanlar siparişlere yetişemiyorlardı, şimdi müşteri bulamıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bir zamanlar siparişlere yetişemiyorlardı, şimdi müşteri bulamıyorlar

Diyarbakır'da kış hazırlıklarını tamamlayan sobacılar, yaz aylarında yaptıkları ürünleri iş yerlerinde müşterilerin beğenisine sunmaya başladı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da kış hazırlıklarını tamamlayan sobacılar, yaz aylarında yaptıkları ürünleri iş yerlerinde müşterilerin beğenisine sunmaya başladı. Yarım asırdır Yanık Çarşı'da imalat yapan soba üreticileri, kış mevsimi için ürettikleri sobalara müşteri bulamamaktan şikayetçi.

Diyarbakır'da yarım asırdır Yanık Çarşı'daki sobacılar sokağında imalat yapan üreticiler, kış mevsimine az bir süre kala hazırlıklarını tamamladı. Ürünlerini iş yerlerinde vatandaşların beğenisine sunan üreticiler, müşteri bulamamaktan yakındı. Yanık Çarşı'da çocukluğundan beri soba imalatı yaptığını belirten 59 yaşındaki Ramazan Mungan, doğal gaz ile birlikte işlerinin hayli düştüğünü söyledi. Mungan, "Eskiden sobaları yapardık Türkiye'nin birçok iline gönderirdik ve siparişleri yetiştiremezdik. Şimdi ise tek bir soba alacak müşteri bulamıyoruz. Soba alacak müşteri bulamıyoruz, doğal gaz ve teknolojiye yenik düştü bu meslek. Eskiden hiç değilse kırsal mahallelerin yoğun talebi olurdu, şimdi onlardan da bir talep yok. Bir zamanlar sipariş yetiştiremediğimiz sobalara şimdi müşteri bulamıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Bir zamanlar siparişlere yetişemiyorlardı, şimdi müşteri bulamıyorlar

Bir zamanlar siparişlere yetişemiyorlardı, şimdi müşteri bulamıyorlar

Bir zamanlar siparişlere yetişemiyorlardı, şimdi müşteri bulamıyorlar

Bir zamanlar siparişlere yetişemiyorlardı, şimdi müşteri bulamıyorlar

Bir zamanlar siparişlere yetişemiyorlardı, şimdi müşteri bulamıyorlar

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