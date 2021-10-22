Beşiktaş Esports kadın VALORANT takımını tanıttı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Playerbros) -

Ekim ayı içerisinde organizasyon bünyesinde yer alan birçok takımda değişiklik yaparak yeni döneme hazırlanan Beşiktaş Esports, son duyurusu ile birlikte kadın VALORANT takımının yeni kadrosunu tanıttı.

20 Ekim Çarşamba gününün akşam saatlerinde yapılan duyuruda takım "Karşınızda Beşiktaşımızı temsil edecek kadın Valorant takımımız!" sözleri ile tanıtıldı. Mikomena, Scatha, Jimji, mer0pe ve Medqe'den oluşan takımın koçluğunu Clex üstlenecek.

"Bunun parçası olmaktan gurur duyuyorum"

Yapılan transferin ardından takımın koçu Emin "Clex" Turan ve oyuncularından Ezgi "Scatha" Tuna Playerbros'a konuştu. Scatha yaptığı açıklamada transfer sürecinde yönetim kadrosunun ilgili olması nedeniyle sürecin kolay geçtiğini belirtirken, bu kadar hızlı olmasını beklemediğini dile getirdi.

Beşiktaş Esports forması giydiği için oldukça heyecanlı olduğunu söyleyen Scatha, "Beşiktaş ilk defa bir VALORANT kadın takımı oluşturdu ve bunun parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi. Oyuncu gelecek hedefleri hakkında ise "Oyuna başladığımdan itibaren kendimi geliştirmeye odaklı bir oyuncuydum. Gelecekteki planım da kendimin en iyi versiyonu olmaktan başka bir şey değil" şeklinde konuştu.

"Başarı yapmamak imkansız içiniz rahat olsun"

Takımın koçluğunu üstlenen Emin "Clex" Turan da Playerbros'a yaptığı açıklamada takımın çok hızlı bir şekilde kurulduğunu dile getirirken, Beşiktaş ekibi ve yönetiminin çok ilgili ve anlayışlı oldukları için hiç bir sıkıntı yaşamadıklarını söyledi.

Hedeflerinin birbirlerine alıştıktan sonra oynadıkları oyunu Avrupa'ya taşımak ve orada başarılar elde etmek olduğu şeklinde konuşan Turan, Beşiktaş taraftarlarına şu mesajı verdi: "Sevgili Beşiktaş taraftarları böyle bir yönetim ve böyle bir kadro ile başarı yapmamak imkansız içiniz rahat olsun. EN BÜYÜK BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş Esports kadın VALORANT takımı oyuncuları

Elif "Mikomena" Demirkol

Ezgi "Scatha" Tuna

Dilara "Jimji" Tutal

Sena "mer0pe" Gürler

Ömürşah "Medqe" Gürbüz

Emin "Clex" Turan (Koç)

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