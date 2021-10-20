Adıyaman'da 75 ev Kovid-19 karantinasına alındı
AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 75 evde karantina başlatıldı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 75 evde karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.
Bu kapsamda, bazı mahallelerdeki 75 ev karantina kapsamına dahil edildi.
AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri