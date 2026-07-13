Yetenek sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri, İmam Hatip Liseleri Yetenek sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 takvimi doğrultusunda Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri ve ilgili programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinin yetenek sınavı sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Okul komisyonlarınca tamamlanan değerlendirmelerin ardından sisteme işlenen puanlar esas alınarak adayların yerleştirme sonuçlarının 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü gün bitimine kadar ilan edilmesi bekleniyor.

YETENEK SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri ve ilgili programı yürüten Anadolu İmam Hatip Liselerinin yetenek sınavı değerlendirmeleri okul komisyonlarınca tamamlandı.

Takvim kapsamında okul komisyonları tarafından sisteme girilen puanların ardından adayların yerleştirme sonuçlarının 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü gün bitimine kadar sisteme yüklenmesi ve kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt hakkı elde eden adaylar için süreç, Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği takvim doğrultusunda devam edecek.

Asil listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıt işlemleri ise 13-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte kayıt işlemlerinin belirtilen tarihler içerisinde tamamlanması gerekiyor.

MEB GÜZEL SANATLAR LİSELERİ, SPOR LİSELERİ, İMAM HATİP LİSELERİ YETENEK SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 takvimine göre, Güzel Sanatlar Liseleri, Spor Liseleri ve ilgili programı uygulayan Anadolu İmam Hatip Liselerinin yetenek sınavı değerlendirme süreci okul komisyonlarınca tamamlandı. Takvim doğrultusunda sisteme girilen puanların ardından adayların yerleştirme sonuçlarının 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü gün bitimine kadar sisteme yüklenmesi ve ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçların yayımlanmasının ardından asil listeden kayıt hakkı kazanan adaylar için kesin kayıt süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı takvime göre asil listeden kayıt işlemleri 13-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.