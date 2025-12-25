Yeniden yapılandırma süresi uzatıldı mı? Banka borcu yapılandırma süresi son ödeme tarihi ne zaman?

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile şirketlere bankacılık kanunu kapsamında kullandırılan kredilerde finansal yeniden yapılandırma süresinin iki yıl uzatıldığı açıklandı. Peki, yeniden yapılandırma süresi uzatıldı mı? Banka borcu yapılandırma süresi son gün ne zaman? Detaylar...

YENİDEN YAPILANDIRMA SÜRESİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı kararı ile şirketlere yönelik finansal yeniden yapılandırma uygulamasının süresi iki yıl uzatıldı. Kararın 28 Aralık tarihi itibarıyla yürürlüğe gireceği belirtildi.

Bu süre uzatımı, Bankacılık Kanunu'nun geçici 32. maddesi çerçevesinde yapılan finansal yeniden yapılandırmaların devam etmesini sağlayacak. Böylece borçlu şirketler, mevcut yükümlülüklerini yerine getirme esnekliğine sahip olurken, aynı zamanda ekonomik faaliyetlerini sürdürebilecek.

BDDK tarafından yayımlanan yönetmeliklerle belirlenen çerçeve anlaşmalar, bu yapılandırma sürecinin usul ve esaslarını detaylı şekilde ortaya koyuyor.

BANKA BORCU YAPILANDIRMA SÜRESİ SON GÜN NE ZAMAN?

Uygulamanın süresi, ilk yayım tarihinden itibaren iki yıl olarak öngörülmüş ve bu süre Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile uzatılmıştır. 28 Aralık itibarıyla yürürlüğe giren uzatma ile birlikte borç yapılandırmalarında son gün uygulaması da güncellenmiş oldu.

Bu çerçevede şirketler, BDDK yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanan çerçeve anlaşmalar doğrultusunda, borçlarını yeniden yapılandırabilecek ve mevcut yükümlülüklerini düzenli şekilde yerine getirme imkânı bulacak.