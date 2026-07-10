Widzew Lodz Beşiktaş hangi kanalda? Widzew Lodz Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Widzew Lodz Beşiktaş maçı hangi kanalda? Widzew Lodz Beşiktaş hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Widzew Lodz Beşiktaş maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Widzew Lodz Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? İşte Widzew Lodz Beşiktaş maçı yayın bilgisi haberimizde...

WİDZEW LODZ BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Widzew Lodz Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Widzew Lodz Beşiktaş maçını S Sport Plus kullanıcıları platform üzerinden şifresiz izleyebilecek.

WİDZEW LODZ BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Widzew Lodz Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.30'da başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.