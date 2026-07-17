Ümraniyespor Galatasaray maç özeti ve golleri! (ÖZET) Ümraniyespor Galatasaray kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

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ÜMRANİYESPOR GALATASARAY ÖZET

Ümraniyespor Galatasaray maç özetini maçın ardından S Sport Plus resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Ümraniyespor Galatasaray maçı 5-1'lik Galatasaray üstünlüğüyle sona erdi.

ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.