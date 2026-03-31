Türkiye 11'i! Kosova Türkiye maç kadrosu ilk 11'ler belli oldu mu? Kosova Türkiye 11'ler!

Kosova Türkiye maçının başlamasına çok az bir süre kaldı. Maç öncesi Kosova Türkiye ilk 11'ler açıklanıyor. Kosova Türkiye muhtemel 11 ve ilk 11 kadroları, kimler var kimler neden yok, maça dair detaylar haberimizde...

KOSOVA TÜRKİYE MAÇ KADROSU İLK 11

Kosova - Türkiye maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Kosova - Türkiye maç kadroları ise şöyle:

Kosova: Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Muslija, Rexhbecaj, Asllani, Muriqi.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakci, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz

Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu

Ay-yıldızlı ekipte tedavisi süren ve takımla antrenmanlara katılamayan Merih Demiral'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Ağrısı bulunduğu gerekçesiyle Romanya karşılaşmasında forma giyemeyen Zeki Çelik'in ise teknik direktör Vincenzo Montella'nın forma vermesi halinde oynayacak durumda olduğu öğrenildi.