2025-2026 sezonunun Süper Lig'deki ara transfer dönemi (kış transfer sezonu), futbolseverlerin ve kulüplerin merakla takip ettiği kritik süreçlerden biri oldu. Avrupa futbolunun büyük liglerinde transfer pencereleri kapanırken, Türkiye'deki takımlar da kadrolarını güçlendirmek için son hamlelerine hazırlanıyordu. Peki transfer dönemi bitti mi, ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig kış transfer dönemi bugün son mu? Detaylar...

TRANSFER DÖNEMİ BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi takvime göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı ikinci transfer-tescil dönemi Ocak 2026 tarihinde başladı ve kulüpler bu tarihten itibaren yeni transferlerini kadrolarına katabileceklerdi. Sürecin işlerliğinin son gününe yaklaşıldı ancak Şubat ayının ilk haftası sona ermeden resmen tamamlanmış değil.

2025-2026 SÜPER LİG KIŞ TRANSFER DÖNEMİ BUGÜN SON MU?

Evet. 2025-2026 Süper Lig kış transfer dönemi bugün sona eriyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun duyurduğu takvime göre ikinci transfer ve tescil dönemi 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra kulüpler sözleşmeli oyuncuları kadrolarına dahil edemeyecek, yalnızca sözleşmesi bitmiş serbest oyuncularla anlaşabilecekler.

Bugün itibarıyla ara transfer sezonu hala açık. Kulüpler, 6 Şubat Cuma gece yarısına kadar transfer ve tescil işlemlerini tamamlamak için son görüşmelerini sürdürebilirler.