TOKİ İstanbul kura ne zaman belli olacak? KURA TARİHİ için geri sayım sürüyor!

İstanbul’da 100 bin sosyal konut için başvuru sürecinin ardından kura aşamasına geçildi. Hak sahiplerinin belirleneceği süreçle ilgili resmi takvim henüz paylaşılmadı.

TOKİ İSTANBUL KURA NE ZAMAN BELLİ OLDU MU?

İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konut projesi kapsamında başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci sona erdi ve başvurusu kabul edilenler ile reddedilenlerin isim listesi TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. Bu aşamadan sonra hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi sürecine geçileceği açıklandı. Ancak kura çekiminin kesin tarihi, saati ve yapılacağı yerle ilgili resmi bir takvim henüz duyurulmadı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada kura çekimlerinin bayram sonrasında gerçekleştirileceğini bildirdi. Bakan Kurum, İstanbul’daki 100 bin sosyal konutun hak sahiplerinin kura ile belirleneceğini açıkladı.

TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

TOKİ İstanbul kura takviminin, kurumun resmi iletişim kanalları aracılığıyla ilan edilmesi bekleniyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura tarihine çevrilirken, yetkililer tarafından yapılacak yeni açıklama ile kura çekiminin detaylarının netleşmesi bekleniyor. Kura çekimlerinin ardından hak sahipleri açıklanacak ve süreç bir sonraki aşamaya taşınacak.

500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konutun hangi ilçelerde yapılacağına ilişkin detaylar henüz paylaşılmadı. Proje kapsamında konutların satış fiyatları ve ödeme planları ise açıklandı. Buna göre 1+1, 2+1 seçenekleri için farklı metrekare ve fiyat aralıkları belirlenirken, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade imkanı sunulacağı bildirildi. Aylık taksit tutarları da konut tipine göre değişiklik gösteriyor.