TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Eskişehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Eskişehir'de yapılacak olan yeni konut projeleri için kura çekimi 16 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek. TOKİ Eskişehir kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Peki, Eskişehir TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Eskişehir kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Kura çekimi merakla beklenen vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor. Tören, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Böylece başvuru sahipleri, çekilişi kendi evlerinden takip edebilecekler. Canlı yayın, kurada hak kazanan asil ve yedek hak sahiplerinin belli olacağı kritik anları anında izleme imkânı sunuyor.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ESKİŞEHİR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Eskişehir'deki TOKİ kura çekimi sonrası hak sahipleri merakla sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sorguluyor. TOKİ Eskişehir kura sonuçları, noter onayından sonra resmi olarak ilan edilecek. 1+1 ve 2+1 konut tipleri için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde sonuçları öğrenebilecek.

Sonuçlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi www.toki.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Ayrıca hak sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet sistemi üzerinden hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler. Bu sayede herhangi bir gecikme olmadan, başvuru sahipleri kendi durumlarını güvenli bir şekilde öğrenebilecek.

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Eskişehir kura çekimi, 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de başlayacak. Çekiliş, noter huzurunda Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Necat Akdeniz Akgün Konferans Salonu'nda yapılacak.

Vatandaşlar, kura çekimini canlı olarak takip etmek için TOKİ'nin resmi YouTube kanalına giriş yapabilir. Bu yöntem, kura çekim sürecine katılamayan veya farklı şehirlerde yaşayan başvuru sahipleri için büyük bir kolaylık sağlıyor. Canlı yayın sırasında asil ve yedek hak sahiplerinin kimler olduğu anında görüntülenebilecek.