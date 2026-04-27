Toki sosyal konut projelerine yapılan başvurularda vatandaşların en sık karşılaştığı ifadelerden biri “Tahsil Edildi” ibaresidir. Özellikle ödeme yaptıktan sonra başvuru ekranında görülen bu durum, başvuru sahipleri için kritik bir aşamayı ifade eder. Ancak bu ifadenin ne anlama geldiği çoğu zaman yanlış yorumlanabilmektedir. Peki, TOKİ başvuru ekranı "Tahsil Edildi" ne demek? TOKİ ''Tahsilat Bekleniyor'' yazısı ne anlama geliyor? Detaylar...

TOKİ BAŞVURU EKRANI "TAHSİL EDİLDİ" NE DEMEK

TOKİ başvuru ekranı "Tahsil Edildi" ne demek? ifadesi, başvuru sürecinde ödeme adımının başarıyla tamamlandığını gösterir. Yani başvuru sahibinin yatırmış olduğu başvuru bedeli banka tarafından alınmış ve TOKİ sistemine resmi olarak işlenmiştir.

Bu aşama, başvurunun geçerli hale geldiği anlamına gelir. Başvuru ücreti hem banka tarafından tahsil edilmiş hem de TOKİ merkezi sistemine entegre edilerek onaylanmıştır. Bu nedenle “Tahsil Edildi” ifadesi görülen başvurular, artık kura sürecine dahil edilen başvurular arasında yer alır.

Özetle bu ifade şu anlama gelir:

Başvuru ücreti başarıyla ödenmiştir

Banka işlemi onaylamıştır

TOKİ sistemine kayıt gerçekleşmiştir

Başvuru geçerli hale gelmiştir

Bu noktadan sonra başvuru sahibinin yapması gereken tek işlem kura çekilişini beklemektir.

TOKİ TAHSİL EDİLDİ YAZISI NE ANLAMA GELİYOR?

TOKİ Tahsil Edildi yazısı ne anlama geliyor? sorusu, özellikle ilk kez başvuru yapan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılmaktadır. Bu ifade, teknik olarak başvurunun ödeme kısmının tamamlandığını ve sistem tarafından doğrulandığını gösterir.

TOKİ sisteminde süreç iki temel aşamadan oluşur:

Başvuru oluşturma

Ücret ödeme ve sistem onayı

“Tahsil Edildi” yazısı, ikinci aşamanın başarıyla tamamlandığını ifade eder.

Bu durumda başvuru artık “aktif ve geçerli” statüye geçer. Yani başvuru sahibi kura çekilişine dahil edilme hakkı kazanır.