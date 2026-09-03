Talisca neden gitti, Fenerbahçe'den neden ayrıldı? Talisca hangi takıma, nereye gitti?

Sarı-lacivertli formayla iki sezona yakın süre forma giyen Anderson Talisca, kulüp yönetiminin aldığı karar doğrultusunda takımdan ayrıldı. Brezilyalı futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'dan ayrılarak yeni takımının yolunu tuttu.

TALİSCA NEDEN GİTTİ?

Talisca'nın gönderilme kararının arkasında, Fenerbahçe'nin yabancı oyuncu kontenjanında yer açma ihtiyacı bulunuyor. Kulüp yönetimi, sezon içinde planladığı yeni transferlere alan açabilmek amacıyla Brezilyalı oyuncunun takımdan ayrılmasına karar verdi.

Taraflar arasında yürütülen görüşmelerin ardından son karar oyuncuya bırakıldı. Sunulan teklifi değerlendiren Talisca, Al Jazira'ya gitmeyi kabul etti ve transfer süreci bu şekilde tamamlanma aşamasına geldi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyledir:

"2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Anderson Talisca ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilmiştir.

Talisca’ya kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

TALİSCA HANGİ TAKIMA, NEREYE GİTTİ?

Talisca'nın yeni adresi, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Jazira oldu. Taraflar arasında transferin tüm detaylarında anlaşmaya varıldığı belirtilirken, Brezilyalı yıldızın yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Talisca, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'dan ayrıldı.

Ocak 2025'te Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve Temmuz 2026'da sözleşmesi 2 yıl daha uzatılan Talisca, sarı-lacivertli formayla toplam 75 maça çıktı. Bu süreçte 44 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi. Sezon bazında bakıldığında, 2024-2025 sezonunun devre arasında 23 maçta 12 gol ve 2 asist üretirken, 2025-2026 sezonunda 45 maçta 27 gol ve 5 asistle takımın en skorer isimlerinden biri oldu. İçinde bulunulan 2026-2027 sezonunda ise 7 maçta 5 gol kaydederek forma bir başlangıç yapmıştı.