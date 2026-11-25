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Tabii Spor ücretli mi, ücretsiz mi soruları Avrupa kupası maçları öncesinde sıkça araştırılıyor. tabii'de TRT kanallarının canlı yayınları ücretsiz izlenebilirken, Premium spor içerikleri için aylık 99 TL'lik üyelik gerekiyor. Bu akşam oynanacak Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı ise TRT 1'den şifresiz yayınlanacağı için tabii üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

tabii Spor'un tüm yayınları ücretsiz değil. Türk takımlarının Avrupa kupalarındaki maçları TRT kanallarından şifresiz yayınlandığı için tabii üzerinden ücretsiz izlenebiliyor. Türk takımları dışındaki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları ise Premium paket kapsamında yer alıyor.

tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. Üyelikte yıllık taahhüt bulunmuyor ve abonelik istenildiği zaman iptal edilebiliyor.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI ÜCRETSİZ Mİ?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1'den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Bu nedenle karşılaşma hem televizyondan hem de tabii üzerinden ücretsiz izlenebilecek.

TABİİ SPOR TEK MAÇ SATIN ALMA VAR MI?

tabii'de tek maç satın alma seçeneği bulunmuyor. Platform, maç başına ödeme yerine aylık Premium abonelik sistemiyle hizmet veriyor. Premium kapsamındaki tek bir maçı izlemek isteyenler aylık aboneliği satın alıp maçın ardından iptal edebiliyor.