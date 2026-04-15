Tabii Spor CANLI İZLE (BAYERN MÜNİH REAL MADRİD) Tabii Spor nasıl izlenir, ücretli mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final rövanş heyecanı Almanya’da yaşanacak. Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki kritik mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

TABİİ SPOR CANLI İZLE

Bayern Münih ile Real Madrid arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşması, TRT’nin dijital platformu tabii üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen kullanıcılar, tabii.com adresine girerek ya da mobil uygulamayı indirerek platforma erişim sağlayabiliyor. Yayınlar; akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve Smart TV üzerinden izlenebiliyor.

Platforma giriş yapan kullanıcılar, ana menüde yer alan “Canlı Yayınlar” veya “Spor” bölümünden Tabii Spor kanallarına ulaşabiliyor. İnternet bağlantısı bulunan cihazlarda yayınlar HD kalitesinde izlenebiliyor ve mobil veri ya da Wi-Fi üzerinden takip edilebiliyor.

TABİİ SPOR BAYERN MÜNİH REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Real Madrid, 15 Nisan Çarşamba günü Allianz Arena’da karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak mücadelede Bayern Münih, ilk maçta Santiago Bernabeu’da elde ettiği 2-1’lik galibiyetin avantajıyla sahaya çıkacak.

İki ekip bugüne kadar Avrupa kupalarında 29 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid 13 galibiyet alırken, Bayern Münih 12 kez kazandı ve 4 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Toplam gol sayılarında ise Real Madrid 46, Bayern Münih 44 gole ulaştı. Rövanş öncesinde Bayern Münih her türlü galibiyet ve tek farklı mağlubiyetle tur atlayabilecek konumda bulunurken, Real Madrid’in yarı finale çıkabilmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.

TABİİ SPOR 1 ARSENAL SPORTİNG CP MAÇI CANLI İZLE

Bu akşam oynanacak bir diğer UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması ise Arsenal ile Sporting Lizbon arasında gerçekleşecek. Avrupa’nın önemli kulüplerinin mücadele ettiği çeyrek final aşamasında bu karşılaşma da futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki mücadele de tabii platformu üzerinden izlenebilecek karşılaşmalar arasında yer alıyor. Kullanıcılar, platforma giriş yaptıktan sonra spor kategorisi altından ilgili yayına ulaşarak maçı takip edebiliyor.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

Tabii platformunda üyelik oluşturmak ücretsiz olarak yapılabiliyor. Kullanıcılar, kayıt bölümünden gerekli bilgileri girerek kısa sürede hesap açabiliyor ve platforma giriş yapabiliyor. Ücretsiz üyelik ile bazı içeriklere erişim sağlanabiliyor.

Ancak yabancı takımların yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları için tabii Premium aboneliği gerekiyor. Bayern Münih - Real Madrid ve Arsenal - Sporting Lizbon maçlarını izlemek isteyen kullanıcıların premium paket satın alması gerekiyor. Premium üyelikler aylık veya yıllık seçeneklerle sunuluyor.