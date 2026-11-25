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Tabii Spor 1, 2, 3, 4 kanalları nereden ve nasıl izlenir soruları Şampiyonlar Ligi haftasında futbolseverlerin gündeminde. tabii Spor kanalları, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yayın yapıyor ve internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulamaları üzerinden izlenebiliyor. Bu akşamki Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı ise TRT 1'den şifresiz yayınlanacak.

TABİİ SPOR KANALLARI NEREDEN İZLENİR?

tabii Spor 1, tabii Spor 2, tabii Spor 3 ve tabii Spor 4 kanalları, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden yayın yapıyor. Bu kanallara tabii'nin internet sitesi, mobil uygulaması ve akıllı televizyon uygulamaları üzerinden ulaşılabiliyor.

Kanallarda yayınlanan Premium spor içeriklerini izlemek için aylık 99 TL'lik tabii Premium üyeliği gerekiyor. Türk takımlarının maçları ise TRT kanallarından şifresiz yayınlandığı için tabii üzerinden ücretsiz izlenebiliyor.

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ?

tabii Premium üyelik ücreti aylık 99 TL. Üyelikte yıllık taahhüt bulunmuyor ve abonelik istenildiği zaman iptal edilebiliyor.

SHAKHTAR DONETSK FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Shakhtar Donetsk Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de ücretsiz izlenebilecek.