Süper Lig paketlerine üye olunmadan tek maç nasıl satın alınır? Tek maç satın alınıyor mu? beinSports günlük üyelik nasıl satın alınır, ne kadar?

Güncelleme:
Süper Lig maçlarını izlemek için paketlere üye olma zorunluluğu bulunuyor. Ancak bazı kullanıcılar tek bir maç için bu paketlere üye olmak istemeyebilir. Süper Lig'in nefes kesen karşılaşması GS – FB derbisi için taraftarlar tek maç izleme seçeneklerini araştırıyor. Peki, Süper Lig paketlerine üye olunmadan tek maç nasıl satın alınır? Tek maç satın alınıyor mu? TOD'de tek maç satın alınabilir mi?, BeinSports tek maç satın alınabilir mi, fiyatı ne kadar? Detaylar...

Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşması olan GS – FB derbisi için futbolseverler şimdiden tek maç satın alma seçeneklerini araştırıyor. Peki, Süper Lig paketlerine üye olunmadan tek maç nasıl satın alınır? Tek maç satın alınıyor mu? TOD'de tek maç satın alınabilir mi?, BeinSports tek maç satın alınabilir mi? beinSports günlük üyelik nasıl satın alınır? Detaylar haberimizde!

SÜPER LİG PAKETLERİNE ÜYE OLUNMADAN TEK MAÇ NASIL SATIN ALINIR?

Trenyol Süper Lig maçlarını takip etmek isteyen futbolseverler, maalesef tek bir karşılaşmayı izleme seçeneğine sahip olamıyor.

TEK MAÇ SATIN ALINIYOR MU?

Hayır, tek maç satın alma işlemi kullanıcılar için mümkün değil.

TOD'DE TEK MAÇ SATIN ALINABİLİR Mİ?

TOD (Turkcell TV+ veya Digiturk Online Dijital Platform) üzerinden tek maç satın alma seçeneği maalesef sunulmamaktadır. TOD kullanıcıları, paket abonelikleriyle tüm maçlara erişebilir; ancak yalnızca tek bir karşılaşmayı izlemek için ayrı bir satın alma işlemi yapamazlar.

BEINSPORT TEK MAÇ ALINABİLİR Mİ?

BeinSports platformunda ise Süper Lig maçları genellikle paket aboneliği üzerinden izlenememektedir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
