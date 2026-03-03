Haberler

ŞUBAT 2026 ENFLASYON ORANI: Şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı, TÜİK Şubat enflasyon rakamları ne kadar, yüzde kaç?

Güncelleme:
Şubat 2026 enflasyon oranı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. TÜİK'in açıklayacağı rakamlar, aylık ve yıllık fiyat hareketlerini ortaya koyacak ve özellikle kira artışları, bütçe planlamaları ile piyasa beklentilerini doğrudan etkileyecek. Peki, şubat ayı enflasyon oranı açıklandı mı, TÜİK Şubat enflasyon rakamları ne kadar, yüzde kaç?

Şubat 2026 enflasyon rakamları merakla bekleniyor. TÜİK'in açıklayacağı veriler, tüketici fiyatlarının ne kadar arttığını gösterecek ve hem piyasalar hem de vatandaşlar için önemli ipuçları sunacak. Şubat ayı enflasyonu açıklandı mı, oranlar ne kadar olacak, fiyatlarda hangi değişimler yaşanacak? İşte merak edilen tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Evet, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Veriler, hem aylık hem de yıllık enflasyon oranlarını ortaya koydu ve piyasalar ile vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

2026 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

TÜİK'in açıklamasına göre:

  • Aylık enflasyon: %2,96
  • Yıllık enflasyon: %31,53

Bu sonuç, piyasalarda beklenen değerlerle oldukça yakın bir seviyede gerçekleşti.

2026 ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NEDİR?

2026 Şubat ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine göre fiyatlar bir önceki aya göre %2,96 artarken, yıllık bazda fiyat artışı %31,53 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin Şubat ayı için yaptığı tahminler:

  • Aylık beklenti ortalaması: %2,87
  • Tahmin aralığı: %2,30 – %3,39
  • Yıllık tahmin: %31,42

