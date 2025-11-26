Sporting Lisbon Club Brugge hangi kanalda? Sporting Lisbon Club Brugge maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Sporting Lisbon Club Brugge Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Sporting Lisbon Club Brugge maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Sporting Lisbon Club Brugge maçını hangi kanal veriyor? İşte Sporting Lisbon Club Brugge maçı yayın bilgisi haberimizde...

SPORTİNG LİSBON CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?

Sporting Lisbon Club Brugge maçı Tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Sporting Lisbon Club Brugge maçını Tabii Spor kullanıcıları şifresiz olarak telefon, tablet, bilgisayar veya televizyonda internet bağlantısı ile izleyebilecek.

SPORTİNG LİSBON CLUB BRUGGE MAÇI SAAT KAÇTA?

Sporting Lisbon Club Brugge maçı 23.00'te başlayacak. Maç Tabii Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.