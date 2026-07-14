Spartak Trnava Beşiktaş maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Spartak Trnava Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Spartak Trnava Beşiktaş kaç kaç? Spartak Trnava Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Spartak Trnava Beşiktaş kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

SPARTAK TRNAVA BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Spartak Trnava Beşiktaş maçı 3-1'lik Spartak Trnava üstünlüğüyle devam ediyor.

SPARTAK TRNAVA - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

Spartak Trnava Beşiktaş maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

SPARTAK TRNAVA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spartak Trnava Beşiktaş maçı bu akşam saat 18.30 itibariyle başlayacak.

SPARTAK TRNAVA - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Spartak Trnava Beşiktaş maçı Slovakya'da, Slovakya Stadyumu'nda oynanacak.