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İslam iktisadı ve finansı alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Servet Bayındır'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliği ve İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik görevini sürdüren Bayındır'ın eğitim geçmişi, mesleği ve memleketine ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Servet Bayındır kimdir, ne iş yapıyor? Servet Bayındır kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi ve kariyeri…

SERVET BAYINDIR KİMDİR?

Servet Bayındır, 1968 yılında Erzurum'da doğdu. Resmî kayıtlarda doğum yılı 1965 olarak yer alıyor. İslam hukuku, İslam iktisadı ve finansı alanlarında akademik çalışmalar yürüten Bayındır, profesör unvanına sahip.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1993 yılında mezun olan Bayındır, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ndeki eğitimini ise 2005 yılında tamamladı.

Marmara Üniversitesi'nde 1995 yılında yüksek lisansını, 2004 yılında ise doktorasını tamamladı. Yüksek lisans tezini "Özel Finans Kurumlarının İslâm Hukuku Yönünden Değerlendirilmesi", doktora tezini ise "Faizsiz Bankacılık İşlemlerinin İslâm Fıkhı'ndaki Yeri" başlığıyla hazırladı.

SERVET BAYINDIR KAÇ YAŞINDA?

Servet Bayındır, 1968 doğumlu olarak belirtiliyor. Resmî kayıtlarda doğum yılı 1965 olarak yer alan Bayındır'ın yaşı, bu iki farklı doğum yılı bilgisine göre değişiyor.

SERVET BAYINDIR NERELİ?

Servet Bayındır, Erzurum'da doğdu. Akademik eğitimini ve meslek hayatını ise farklı kurumlarda sürdürdü.

SERVET BAYINDIR NE İŞ YAPIYOR?

Servet Bayındır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Hukuku ile İslam İktisadı ve Finansı alanlarında öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğini sürdürüyor.

Bayındır, İslam iktisadı ve finansı alanındaki çalışmalarıyla 2008 yılında doçent, 2014 yılında profesör unvanını aldı. İstanbul Üniversitesi'nde İslam İktisadı ve Finansı Anabilim Dalı'nın kuruluşunu gerçekleştirdi ve üç yıl boyunca bölüm başkanlığı görevini yürüttü.

2019 yılında İslam İktisadı Araştırmaları Vakfı'nı kuran Bayındır, vakfın başkanlığını da sürdürüyor.

SERVET BAYINDIR'IN EĞİTİM HAYATI VE AKADEMİK KARİYERİ

Servet Bayındır, lisans eğitiminin ardından akademik çalışmalarını İslam hukuku, faizsiz bankacılık ve İslam finansı alanlarında yoğunlaştırdı. 2002-2003 yılları arasında Ürdün Üniversitesi'nde sekiz ay boyunca Arapça eğitimi aldı.

2008-2010 yılları arasında Malezya'da bulunan INCEIF adlı enstitüde Certificate of Islamic Finance (CIFP) programını tamamlayarak doktora sonrası ikinci yüksek lisans çalışmasını gerçekleştirdi.

Meslek hayatına Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak başlayan Bayındır, 1995-2001 yılları arasında öğretmenlik yaptı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik çalışmalarını sürdürdü.

13 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyeliğine atanan Bayındır, akademik görevleriyle birlikte kurul üyeliğini de sürdürüyor.