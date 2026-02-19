Samsunspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Şkendiya Samsunspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Haberler

Güncelleme:
Şkendiya Samsunspor kaç kaç? Şkendiya Samsunspor canlı maç anlatımı ve Şkendiya Samsunspor kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

ŞKENDİYA SAMSUNSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Şkendiya Samsunspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

ŞKENDİYA SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE

Şkendiya Samsunspor maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

ŞKENDİYA SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şkendiya Samsunspor maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

ŞKENDİYA SAMSUNSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Şkendiya Samsunspor maçı Skopje'da, National Arena Toshe Proeski Stadyumu'nda oynanacak.

