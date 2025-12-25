Sadettin Saran başkanlıktan düşerse yerine kim gelecek? Yeniden seçim yapılacak mı, Ali Koç aday olabiliyor mu?

Fenerbahçe'de başkanlık koltuğu için senaryolar konuşulmaya başlandı. Sadettin Saran'ın durumu belirsizliğini korurken, olası bir değişiklikte kulübün hangi adımı atacağı ve Ali Koç'un yeniden sahneye çıkıp çıkmayacağı merak konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SADETTİN SARAN BAŞKANLIKTAN DÜŞECEK Mİ?

Şu an için Sadettin Saran'ın başkanlıktan düşürüldüğüne ya da görevden alındığına dair resmi bir karar bulunmuyor. Fenerbahçe yönetimi, sürecin devam ettiğini ve hukuki çerçevede ilerlediğini vurguluyor. Adli süreç sonuçlanmadan başkanlığın sona erdiğine dair bir açıklama yapılmış değil.

YERİNE KİM GELECEK?

Kulüp tarafından yeni bir başkan ismi açıklanmadı. Sadettin Saran görevde olduğu sürece başkanlık makamında bir değişiklik gündemde değil. Olası bir değişiklik ancak yönetim kurulu kararı, istifa ya da hukuki bir zorunluluk halinde söz konusu olabilir.

ALİ KOÇ ADAY OLABİLİYOR MU?

Mevcut durumda Ali Koç'un adaylığına ilişkin resmi bir açıklama veya süreç bulunmuyor. Başkanlık seçimi ilan edilmediği için herhangi bir ismin adaylığından söz etmek şu aşamada mümkün değil.

FENERBAHÇE NE AÇIKLAMA YAPTI?

Fenerbahçe Kulübü yaptığı resmi açıklamada:

Sürecin sakin ve hukuka uygun şekilde yürütüldüğünü,

Sadettin Saran'ın ilgili makamların yönlendirmesiyle kendi aracıyla jandarmaya gittiğini,

Başkanın sürece yapıcı ve sorumlu bir tutumla eşlik ettiğini,

Fenerbahçelilerden Türk yargısına güvenmeleri ve itidalli olmalarını istediğini duyurdu.

Ayrıca kulüp, Sadettin Saran'ın bu süreci atlatacağına olan inancını vurgulayarak, yönetim kurulu ve avukatların süreci yakından takip ettiğini belirtti.