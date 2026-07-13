ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI: Şa-Ra Enerji halka arz kaç lot verdi? SARAE ne zaman işlem görecek?

Şa-Ra Enerji halka arzına katılan yatırımcıların gündeminde sonuçların açıklanacağı tarih yer alıyor. 8-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında talep toplama sürecini tamamlayan Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. için yatırımcılar, halka arz sonuçlarının ne zaman duyurulacağını, kişi başına kaç lot düşebileceğini ve SARAE kodlu payların Borsa İstanbul'da hangi tarihte işlem görmeye başlayacağını araştırıyor. Peki, Şa-Ra Enerji halka arz kaç lot verdi? SARAE ne zaman işlem görecek? Detaylar...

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.'nin halka arz sonuçları henüz açıklanmadı.

8-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin ardından yatırımcıların gözü, halka arz sonuçlarının yayımlanacağı resmi duyuruya çevrildi. Halka arz sonuçları açıklandığında, yatırımcı sayısı, dağıtım esasları ve kişi başına düşen kesin lot miktarı da netlik kazanacak.

Şirket veya halka arz sürecinde görev alan yetkili kurumlar tarafından yapılacak resmi açıklama sonrasında dağıtım sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak.

Şa-Ra Enerji halka arzı kapsamında toplam 89.000.000 lot pay yatırımcılara sunulacak.

Bu payların dağılımı ise şu şekilde planlandı:

44.500.000 lot sermaye artırımı

44.500.000 lot ortak satışı

Kesin dağıtım sonuçları ise talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak resmi sonuçlarla kesinleşecek.

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERDİ?

Şa-Ra Enerji halka arzında kesin lot dağıtımı henüz açıklanmadı.

Ancak halka arz sürecine ilişkin paylaşılan olası katılım senaryolarına göre tahmini lot dağılımı şu şekilde hesaplanıyor:

150 bin katılım: Yaklaşık 225 lot (15.750 TL)

250 bin katılım: Yaklaşık 135 lot (9.450 TL)

350 bin katılım: Yaklaşık 96 lot (6.720 TL)

500 bin katılım: Yaklaşık 67 lot (4.690 TL)

700 bin katılım: Yaklaşık 48 lot (3.360 TL)

1,1 milyon katılım: Yaklaşık 31 lot (2.170 TL)

1,6 milyon katılım: Yaklaşık 21 lot (1.470 TL)

2,2 milyon katılım: Yaklaşık 16 lot (1.120 TL)

Bu rakamlar yalnızca olası katılım sayılarına göre hazırlanan tahmini dağıtım hesaplamalarını göstermektedir. Kesin lot miktarı, halka arz sonuçlarının resmi olarak açıklanmasının ardından belli olacaktır.

SARAE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

SARAE işlem koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek Şa-Ra Enerji paylarının ilk işlem tarihi henüz açıklanmadı.

Şirket ve ilgili kurumlar tarafından yapılacak resmi duyurunun ardından, SARAE hisselerinin Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacağı tarih kamuoyu ile paylaşılacak.

Yatırımcılar, halka arz sonuçlarının ilan edilmesinin ardından açıklanacak ilk işlem günü bilgisini resmi açıklamalar üzerinden takip edebilecek. Mevcut durumda ilk işlem tarihine ilişkin kamuoyuna duyurulmuş herhangi bir resmi tarih bulunmuyor.