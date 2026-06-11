RSA hangi ülke, RSA hangi takım, RSA ne demek, 2026 Dünya Kupası RSA açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEX hangi ülke ve RSA hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası X açılımı ve RSA ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan RSA ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI RSA HANGİ ÜLKE?

Anladım, lafı hiç dolandırmadan, en net ve filtresiz haliyle RSA mevzusunu özetliyorum:

RSA Nedir, Kimdir?

RSA, doğrudan Republic of South Africa (Güney Afrika Cumhuriyeti) demektir. Spor dünyasında, özellikle FIFA ve Olimpiyat tabelalarında "South Africa" yazmak yerine bu üç harfli resmi kod kullanılır.

2026 Dünya Kupası Durumu

Güney Afrika (RSA), 2026 Dünya Kupası için Afrika elemelerinde mücadele eden ve kıtasal kontenjanın artmasıyla (9+1 takım) turnuvaya gitme şansı oldukça yüksek olan bir takım.

Takımın Adı: Güney Afrika Milli Takımı.

Nam-ı Diğer: Bafana Bafana (Zuluca "Çocuklar, Çocuklar" anlamına gelir).

Olayı: 2010'daki vuvuzela çılgınlığından hatırlarsın; o günden beri dünya sahnesinde pek varlık gösteremediler ama 2026'daki genişletilmiş format onlar için büyük bir geri dönüş bileti.

Teknik Detaylar

Kod: RSA (IOC ve FIFA protokolü).

ISO Kodu: Normalde ülkelerin genel kodu "ZA"dır (Zuid-Afrika), ancak spor dünyası İngilizce resmi adı olan Republic of South Africa'yı baz alır.

Maç izlerken skor tabelasında RSA görüyorsan, sahada o meşhur sarı-yeşil formalarıyla Güney Afrikalılar ter döküyor demektir.