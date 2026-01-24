Real Madrid Villarreal CANLI nereden izlenir? Real Madrid Villarreal maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir?

La Liga'nın 21. haftasında, Real Madrid, Villarreal deplasmanına konuk oluyor. İspanya'nın köklü kulüplerinden olan Villarreal, evinde Real Madrid'i ağırlayacak. Peki, Real Madrid Villarreal canlı nereden izlenir? Real Madrid Villarreal maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Real Madrid Villarreal canlı izle! Detaylar...

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI CANLI İZLE

Villarreal-Real Madrid maçını canlı izlemek için haberimizin detaylarında yer alan Villarreal-Real Madrid maçı canlı yayın başlığı altında yer alan bilgiler ışığında bu heyecan dolu karşılaşmayı izleyebilirsiniz.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Villarreal-Real Madrid maçı 24 Ocak 2026 Cumartesi akşamı saat 23:00'te başlayacak.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Villarreal-Real Madrid maçı İspanya'da, El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak.

VILLARREAL - REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, bu heyecan dolu karşılaşmayı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izleyebilir.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 31 mücadelenin 23'üne ilk 11'de başlayan Arda Güler, toplamda 1888 dakika süre aldı.

2025-2026 sezonunda 3 gol 11 asist katkı sağlayan milli futbolcu iki kez sarı kart gördü.

Başarılı performansı ile adından sıkça söz ettiren Arda Güler'in Villarreal maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.