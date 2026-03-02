Real Madrid Getafe maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Real Madrid Getafe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Real Madrid Getafe kaç kaç? Real Madrid Getafe canlı maç anlatımı ve Real Madrid Getafe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

REAL MADRİD GETAFE MAÇI KAÇ KAÇ?

Real Madrid Getafe maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI CANLI İZLE

Real Madrid Getafe maçını S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid Getafe maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

REAL MADRİD GETAFE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Real Madrid Getafe maçı Madrid'de, Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak.