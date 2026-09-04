Real Betis Real Madrid hangi kanalda? Real Betis Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Betis Real Madrid La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Betis Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Betis Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Betis Real Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. S Sport kullanıcıları Real Betis Real Madrid maçını şifresiz canlı izleyebilecek.

REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Betis Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç S Sport'ta canlı olarak izlenebilecek.