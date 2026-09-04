Haberler

Real Betis Real Madrid hangi kanalda? Real Betis Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Real Betis Real Madrid hangi kanalda? Real Betis Real Madrid maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Real Betis Real Madrid maçı hangi kanalda belli oldu. Real Betis Real Madrid La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Betis Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Betis Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Betis Real Madrid maçı yayın bilgisi!

Real Betis Real Madrid La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Real Betis Real Madrid maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Real Betis Real Madrid maçını hangi kanal veriyor? İşte Real Betis Real Madrid maçı yayın bilgisi haberimizde...

REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Betis Real Madrid maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. S Sport kullanıcıları Real Betis Real Madrid maçını şifresiz canlı izleyebilecek.

REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Real Betis Real Madrid maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç S Sport'ta canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
Osimhen sakatlandı! 5 gollü nefes kesen maçın galibi Galatasaray

Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Arınç'tan Melih Gökçek çıkışı: Savcı çağırsa koşarım

Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Türk Kızılay İstanbul İl Başkanı Kösem’den kan bağışı çağrısı: Acil değil, sürekli bir ihtiyaç

"Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaç"
Erkek kıtlığının yaşandığı ülke! Kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Bu ülkede erkek kıtlığı var! Kadınlar "saatlik koca" kiralıyor
Masaj salonuna fuhuş operasyonu! İş yeri sahibi de kadın

Bu rezilliğe daha fazla müsaade edilmedi! İş yeri sahibi tutuklandı
Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte

Bir ülkeden dünyaya örnek olacak karar! Bunu yapan artık hapse girecek
Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor; binlerce yılan burada

Cennet gibi görünüyor ama burası dünyanın en tehlikeli adası

Derede kayalıklar arasına sıkışan bozayıyı mahalleli kurtardı

Bu kez çaresiz kaldı!