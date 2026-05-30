Rashford Galatasaray’a mı geliyor, Galatasaray Rashford’la anlaştı mı?

“ Galatasaray Rashford’la anlaştı mı?” sorusu, transfer döneminin en çok merak edilen konularından biri haline geldi. Galatasaray cephesinden gelecek resmi açıklamalar beklenirken, Marcus Rashford hakkında ortaya atılan iddialar futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.

GALATASARAY TRANSFERDE HIZ KESMİYOR

Yeni sezonda şampiyonluk serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına erken başlayarak kadrosunu güçlendirme hedefi doğrultusunda önemli isimleri gündemine aldı. Sarı-kırmızılı ekip, özellikle hücum hattına yapacağı takviyelerle hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro kurmayı planlıyor.

OKAN BURUK’TAN KANAT TAKVİYESİ RAPORU

Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasında özellikle kanat bölgesine takviye yapılmasını talep etti. Şampiyonluk sonrası kadro derinliğini artırmak isteyen Galatasaray’da, hücum hattının güçlendirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor.

MARCUS RASHFORD SÜRPRİZİ

Transfer gündeminde ise Avrupa futbolunun yıldız isimlerinden Marcus Rashford öne çıktı. İngiliz futbolcunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, Galatasaray’ın oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve şartların oluşması halinde devreye girebileceği iddia ediliyor.

BARCELONA SÜRECİ VE SATIN ALMA OPSİYONU

Geride kalan sezonu kiralık olarak FC Barcelona formasıyla geçiren Rashford için 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağı belirsizliğini koruyor. İspanyol kulübünün bu opsiyonu değerlendirmeye sıcak bakmadığı ve oyuncunun yeniden kulübüne dönebileceği ifade ediliyor.

AVRUPA DEVLERİ DE DEVREDE

Marcus Rashford’ın transfer durumu sadece Galatasaray’ın değil, Avrupa’nın birçok önemli kulübünün de radarında yer alıyor. Sarı-kırmızılı yönetimin ise olası transfer ihtimali için mali planlama yaptığı ve fırsat oluşması halinde resmi girişimlere başlamayı değerlendirdiği belirtiliyor.

GALATASARAY’DA HEDEF GÜÇLÜ KADRO

Süper Lig’de üst üste şampiyonluklarını sürdüren Galatasaray, yeni sezonda hem lig hem de Avrupa arenasında daha güçlü bir kadro ile mücadele etmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda Marcus Rashford ismi, transfer listesinde en dikkat çeken adaylardan biri olarak öne çıkıyor.