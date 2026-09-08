Porto Manchester City CANLI izle! Porto Manchester City maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

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PORTO - MANCHESTER CİTY NEREDE İZLENİR?

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PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI CANLI İZLE

Porto Manchester City maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Porto Manchester City maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

PORTO MANCHESTER CİTY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Porto Manchester City maçı Porto şehrinde bulunan Estadio do Dragao isimli salon/stadyumda oynanacak.