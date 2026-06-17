Portekiz Demokratik Kongo maç özeti ve golleri! (ÖZET) Portekiz Demokratik Kongo kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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PORTEKİZ DEMOKRATİK KONGO MAÇ ÖZETİ

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PORTEKİZ DEMOKRATİK KONGO ÖZET

Portekiz Demokratik Kongo maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ DEMOKRATİK KONGO MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Portekiz Demokratik Kongo maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

PORTEKİZ DEMOKRATİK KONGO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Portekiz Demokratik Kongo maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.