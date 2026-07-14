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Pınar Kaşgören kimdir? Nihat Kahveci’nin eski eşi Pınar Kaşgören kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Pınar Kaşgören kimdir? Nihat Kahveci’nin eski eşi Pınar Kaşgören kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?
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Pınar Kaşgören, eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci ile yaşadığı hukuki süreç nedeniyle yeniden gündemde yer alıyor. Bakırköy Aile Mahkemesi'nin verdiği koruma tedbiri kararının ardından Pınar Kaşgören'in hayatı, yaşı, memleketi ve mesleğine ilişkin bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Pınar Kaşgören kimdir? Nihat Kahveci’nin eski eşi Pınar Kaşgören kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Pınar Kaşgören hakkında bilinenler.

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Nihat Kahveci ile yaşadığı hukuki süreç nedeniyle yeniden gündeme gelen Pınar Kaşgören, kamuoyunda en çok merak edilen isimlerden biri oldu. Bakırköy Aile Mahkemesi'nin verdiği koruma tedbiri kararının ardından Pınar Kaşgören'in yaşamı, yaşı, memleketi ve mesleğine ilişkin bilgiler araştırılıyor. Peki, Pınar Kaşgören kimdir? Nihat Kahveci’nin eski eşi Pınar Kaşgören kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda Pınar Kaşgören'in hayatına dair merak edilenler...

NİHAT KAHVECİ’NİN ESKİ EŞİ PINAR KAŞGÖREN KİMDİR?

Pınar Kaşgören, eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci'nin eski eşidir. Nihat Kahveci ile 2003 yılında evlenen Kaşgören'in bu evlilikten iki çocuğu dünyaya geldi. Yaklaşık 11 yıl süren evlilik, 2014 yılında sona erdi.

Boşanmanın ardından ikili zaman zaman hukuki süreçlerle gündeme geldi. Daha önce nafaka davasıyla kamuoyunun dikkatini çeken Pınar Kaşgören, son olarak avukatı aracılığıyla Bakırköy Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi hakkında koruma tedbiri talebinde bulundu.

Mahkeme tarafından değerlendirilen başvuru sonucunda, Nihat Kahveci'nin çocuklarına 500 metreden fazla yaklaşmamasına yönelik koruma tedbiri kararı verildi. Söz konusu gelişmenin ardından Pınar Kaşgören'in hayatına ilişkin bilgiler yeniden araştırılmaya başlandı.

Kamuoyuna açık kaynaklarda yer alan bilgiler doğrultusunda Pınar Kaşgören'in özel yaşamına ilişkin sınırlı bilgi bulunmaktadır.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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