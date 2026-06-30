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Orzax ne iş yapar? Orzax kimin, sahibi kim? Selman Alimoğlu kimdir?

Orzax ne iş yapar? Orzax kimin, sahibi kim? Selman Alimoğlu kimdir?
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Orzax, takviye edici gıda ve sağlık ürünleri alanındaki faaliyetleriyle dikkat çeken şirketler arasında yer alıyor. Şirketin kurucusu, faaliyet alanları ve kuruluş süreci merak edilirken, "Orzax ne iş yapar?" ve "Orzax kimin sahibi kim?" soruları da araştırılıyor.

Takviye edici gıda ve sağlık ürünleri alanında faaliyet gösteren Orzax, kurucusu, faaliyet alanları ve şirket yapısıyla merak edilen firmalar arasında yer alıyor. Sağlık sektöründe çalışmalarını sürdüren şirket, yıllar içinde geliştirdiği ürün portföyüyle vitamin, mineral ve farklı besin destekleri kategorilerinde faaliyet gösteriyor. Peki, Orzax ne iş yapar, Orzax'ın sahibi kim? İşte şirket ve kurucusuna ilişkin öne çıkan bilgiler...

ORZAX NE İŞ YAPAR?

Orzax İlaç, takviye edici gıda ve sağlık ürünleri alanında faaliyet gösteren bir şirkettir.

Şirket, vitaminler, mineraller, omega-3 ürünleri, probiyotikler, bitkisel içerikli takviyeler ve çeşitli besin destekleri üzerine çalışmalar yürütmektedir.

2004 yılında sağlık alanında faaliyet göstermek amacıyla kurulan Orzax, ilk ürünlerini 2005 yılında piyasaya sundu. İlerleyen süreçte ürün portföyünü genişleten şirket, farklı takviye edici gıda kategorilerinde ürün geliştirmeye devam etti.

Orzax, geliştirdiği ürünlerle hem Türkiye pazarında hem de uluslararası pazarlarda faaliyetlerini sürdürüyor.

ORZAX NE ZAMAN KURULDU?

Orzax, sağlık alanında faaliyet göstermek amacıyla 2004 yılında kuruldu.

Şirketin ilk ürünleri 2005 yılında tüketicilerle buluştu. Daha sonraki yıllarda ürün yelpazesini genişleten Orzax, takviye edici gıda alanındaki çalışmalarını vitamin, mineral, omega-3, probiyotik ve farklı besin destekleri kategorilerinde sürdürdü.

ORZAX HANGİ ALANLARDA FAALİYET GÖSTERİYOR?

Orzax'ın faaliyet alanı takviye edici gıda ve sağlık ürünleri olarak öne çıkıyor.

Şirket;

Vitamin ürünleri,

Mineral takviyeleri,

Omega-3 ürünleri,

Probiyotikler,

Bitkisel içerikli takviyeler,

Çeşitli besin destekleri

üzerine çalışmalar yürütüyor.

Faaliyetlerini hem Türkiye'de hem de uluslararası pazarlarda sürdüren şirket, sağlık ve takviye edici gıda alanındaki ürün geliştirme çalışmalarına devam ediyor.

ORZAX KİMİN SAHİBİ KİM?

Orzax İlaç'ın sahibi, kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu'dur.

Eczacı kimliğiyle sağlık sektöründe faaliyet gösteren Selman Alimoğlu, Orzax'ın yanı sıra Alyors Group bünyesindeki farklı markaların yönetiminde de görev alıyor.

Yaklaşık 25 yıla yaklaşan sektör deneyimine sahip olan Alimoğlu, çalışmalarını bilimsel yaklaşım ve kalite odaklı üretim anlayışıyla sürdürdüğünü ifade ediyor.

SELMAN ALİMOĞLU KİMDİR?

Selman Alimoğlu, eczacılık eğitiminin ardından sağlık ve takviye edici gıda sektöründe girişimcilik faaliyetlerine başladı.

Orzax'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olan Alimoğlu, sağlık sektöründeki çalışmalarının yanı sıra Alyors Group çatısı altındaki markaların yönetiminde de yer alıyor.

Yaklaşık 25 yıla yaklaşan sektör deneyimine sahip olan Selman Alimoğlu, sağlık ve takviye edici gıda alanındaki faaliyetlerini bilimsel yaklaşım ve kalite odaklı üretim anlayışı doğrultusunda sürdürdüğünü ifade ediyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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