Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) onayının ardından Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.'nin halka arz süreci resmen başladı. Borsa İstanbul'da ORZAX işlem koduyla yatırımcılarla buluşacak şirket, halka arz kapsamında bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle pay satışı gerçekleştirecek. Peki, Orzaks halka arzı ne zaman, saat kaçta? Orzaks kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? Detaylar...

ORZAKS HALKA ARZI NE ZAMAN?

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi A.Ş.'nin halka arzında talep toplama işlemleri 29 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Halka arz süreci boyunca yatırımcılar belirlenen tarihler arasında taleplerini iletebilecek. Halka arzda bireysele eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

Şirket, Borsa İstanbul'da ORZAX koduyla işlem görecek.

ORZAKS HALKA ARZ SAAT KAÇTA?

Orzaks İlaç ve Kimya'nın halka arzında talep toplama işlemleri 29 Haziran, 30 Haziran ve 1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Paylaşılan halka arz bilgilerinde talep toplama işlemlerine ilişkin saat bilgisi yer almamaktadır.

ORZAKS KAÇ LOT VERİR?

Orzaks İlaç ve Kimya halka arzı kapsamında yatırımcılara toplam 52 milyon 500 bin lot sunulacak.

Bu lotların;

31 milyon 500 bini sermaye artırımı,

21 milyonu ise Yunus Emre Alimoğlu'nun ortak satışı kapsamında yatırımcılara arz edilecek.

Katılım sayısına göre tahmini lot dağılımı ise şu şekilde açıklandı:

150 bin katılım: 199 lot

250 bin katılım: 120 lot

350 bin katılım: 86 lot

500 bin katılım: 61 lot

700 bin katılım: 43 lot

1,1 milyon katılım: 27 lot

1,6 milyon katılım: 19 lot

2,2 milyon katılım: 14 lot

Bu rakamlar, açıklanan katılım senaryolarına göre hazırlanan tahmini lot dağılımlarını göstermektedir.

Halka Arzın Fiyatı ve Büyüklüğü

Orzaks İlaç ve Kimya'nın halka arzında pay başına satış fiyatı 69,00 TL olarak belirlendi.

Halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 3,6 milyar TL olurken, halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranının yüzde 15,51 olması bekleniyor.

ORZAKS HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Açıklanan halka arz bilgilerine göre Orzaks İlaç ve Kimya halka arzı katılım endeksine uygun değildir.