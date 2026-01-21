Transfer kulislerinde dolaşan "Onyedika'nın uçağı İstanbul'a mı geliyor?" iddiaları, sosyal medyada taraftarlar arasında büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Gelen son dakika bilgilerine göre Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki ön libero ile prensip anlaşmasına varırken, transferin resmiyet kazanması için geri sayım başladı. Onyedika Galatasaray'la anlaştı mı, Onyedika'nı uçağı İstanbul'a mı geliyor?

ONYEDİKA GALATASARAY'LA ANLAŞTI MI?

Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı. Club Brugge forması giyen yıldız ismin, uçağa binerken paylaştığı hikayedeki detaylar "transfer bitti" yorumlarını beraberinde getirdi.

İşte Onyedika'nın olay yaratan paylaşımı ve transfer sürecine dair son gelişmeler:

ONYEDİKA'NIN PAYLAŞIMINDAKİ TÜRK BAYRAĞI DETAYI

Raphael Onyedika, kişisel sosyal medya hesabından uçağa bindiği anlara dair bir kare paylaştı. Görselde uçağın üzerindeki Türk bayrağı ve "TC" tescil yazısı dikkatlerden kaçmadı. Bu detay, oyuncunun İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığı şeklinde yorumlanırken, paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medyada gündem oldu.

SİNGO'YU GETİREN UÇAKLA AYNI DETAY

Transfer kulislerinde konuşulan bir diğer çarpıcı bilgi ise, Onyedika'nın bindiği uçağın yaz transfer döneminde Wilfried Singo'yu İstanbul'a getiren uçakla benzerlik göstermesi oldu. Bu durum, Galatasaray yönetiminin transferi resmileştirmek adına özel bir uçuş planladığı iddialarını güçlendirdi.