Haberler

Onyedika Galatasaray'la anlaştı mı, Onyedika'nı uçağı İstanbul'a mı geliyor?

Onyedika Galatasaray'la anlaştı mı, Onyedika'nı uçağı İstanbul'a mı geliyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'da kış transfer dönemi hareketliliği tüm hızıyla sürerken, orta saha takviyesi için listenin ilk sırasında yer alan Raphael Onyedika konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarların büyük bir heyecanla beklediği "Onyedika Galatasaray ile anlaştı mı, transfer bitti mi?" soruları spor gündeminin zirvesine yerleşirken, Onyedika Galatasaray'la anlaştı mı, Onyedika'nı uçağı İstanbul'a mı geliyor, merak edildi.

Transfer kulislerinde dolaşan "Onyedika'nın uçağı İstanbul'a mı geliyor?" iddiaları, sosyal medyada taraftarlar arasında büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Gelen son dakika bilgilerine göre Galatasaray yönetimi, 24 yaşındaki ön libero ile prensip anlaşmasına varırken, transferin resmiyet kazanması için geri sayım başladı. Onyedika Galatasaray'la anlaştı mı, Onyedika'nı uçağı İstanbul'a mı geliyor?

ONYEDİKA GALATASARAY'LA ANLAŞTI MI?

Galatasaray'ın transfer gündeminde ilk sırada yer alan Nijeryalı orta saha oyuncusu Raphael Onyedika, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla sarı-kırmızılı camiada büyük bir heyecan yarattı. Club Brugge forması giyen yıldız ismin, uçağa binerken paylaştığı hikayedeki detaylar "transfer bitti" yorumlarını beraberinde getirdi.

İşte Onyedika'nın olay yaratan paylaşımı ve transfer sürecine dair son gelişmeler:

ONYEDİKA'NIN PAYLAŞIMINDAKİ TÜRK BAYRAĞI DETAYI

Raphael Onyedika, kişisel sosyal medya hesabından uçağa bindiği anlara dair bir kare paylaştı. Görselde uçağın üzerindeki Türk bayrağı ve "TC" tescil yazısı dikkatlerden kaçmadı. Bu detay, oyuncunun İstanbul'a gelmek üzere yola çıktığı şeklinde yorumlanırken, paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim alarak sosyal medyada gündem oldu.

SİNGO'YU GETİREN UÇAKLA AYNI DETAY

Transfer kulislerinde konuşulan bir diğer çarpıcı bilgi ise, Onyedika'nın bindiği uçağın yaz transfer döneminde Wilfried Singo'yu İstanbul'a getiren uçakla benzerlik göstermesi oldu. Bu durum, Galatasaray yönetiminin transferi resmileştirmek adına özel bir uçuş planladığı iddialarını güçlendirdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı

Güllü'nün kızı Tuğyan'a bir şok daha! En yakınındaki isim gözaltında
ABD Suriye'deki 7 bin DEAŞ'lı mahkumu Irak'a nakledecek

ABD'den Suriye'de dev operasyon! Hepsi Irak'a nakledilecek
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı

Trump'a ilk darbeyi vurdular! Resmen askıya alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest

Gözaltındaki ünlü Youtuber ile ilgili karar verildi
Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız

Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye ve Trump'a seslendi
Kılıçdaroğlu'nun tüm gayrimenkullerine haciz konuldu

Tüm gayrimenkullerine haciz konuldu
Trump'tan Netanyahu'ya Davos'ta soğuk duş: Demir Kubbe ile övünmesin, biz yaptık

"Onunla övünmeyi bıraksın, çünkü biz yaptık"
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest

Gözaltındaki ünlü Youtuber ile ilgili karar verildi
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal

Dev maçta açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"