Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Ömer Kaner, hayata veda etti. Eskişehir spor ve Fenerbahçe formalarıyla sahalarda iz bırakan, golcülüğü kadar centilmenliği ve eğitimci kimliğiyle de tanınan Kaner'in vefatı, spor camiasında derin bir üzüntü yarattı. Peki, Ömer Kaner kimdir, hangi takımlarda oynadı? Eski futbolcu Ömer Kaner neden öldü? Detaylar...

ÖMER KANER KİMDİR?

Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden biri olan Ömer Kaner, 21 Mayıs 1951'de İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Almanya'da aldığı altyapı eğitimi ve İngiltere'deki yüksek lisans deneyimi ile futbol bilgisini geliştiren Kaner, Türkiye'ye dönerek özellikle 1970'li yıllarda adından söz ettirdi. Santrfor mevkisinde oynayan Kaner, attığı goller kadar karakteri, centilmenliği ve eğitimci kimliğiyle de tanındı. Hem futbolculuk hem teknik direktörlük hem de eğitimcilik alanlarında Türk futboluna uzun yıllar hizmet eden Kaner, futbolun sadece saha içinden ibaret olmadığını savunan bir spor insanıydı.

ÖMER KANER HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ortaokul çağında Almanya'ya giden Ömer Kaner, burada hem akademik eğitimini hem de futbol altyapısını güçlendirdi. Türkiye'ye askerlik için döndüğünde Afyon'da görev yaparken Havagücü'ne davet edildi ve bu dönemde 60'ın üzerinde gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

ESKİŞEHİRSPOR'DA GOL KRALLIĞI

Kaner'in yıldızı Eskişehirspor formasıyla parladı. İlk sezonunda attığı 14 golle gol kralı unvanını kazandı. O dönemde futbolda genel olarak düşük skorlu maçların oynandığını ve 20 gol altındaki gol krallıklarının normal karşılandığını vurgulayan Kaner, güçlü fiziği ve bitiriciliği ile dönemin en etkili santrforlarından biri olarak hafızalara kazındı.

FENERBAHÇE YILLARI

Futbolculuk kariyerinde ayrı bir dönüm noktası olan Fenerbahçe transferi, Kaner'in çocukluk hayalini gerçekleştirdiği an olarak tarihe geçti. Sarı-lacivertli formayla ilk derbi maçında Galatasaray'a karşı oynayan Kaner, takımının 3-0 kazandığı karşılaşmada iki gol atarak taraftarın sevgisini kazandı.

Fenerbahçe'deki başarıları bununla sınırlı kalmadı; 1988-1989 sezonunda takımın 103 golle şampiyon olduğu sezonda teknik direktör Todor Veselinovic'in yardımcılığı görevini üstlendi.

ESKİ FUTBOLCU ÖMER KANER NEDEN ÖLDÜ?

Türk futbolunun efsane golcülerinden ve eğitimci figürlerinden Ömer Kaner, yakın çevresine göre sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Hem futbolculuk kariyerinde hem de teknik adam ve eğitimci kimliğiyle Türk futboluna büyük katkılar sunan Kaner'in vefatı, spor camiasında derin üzüntü yarattı.

Ömer Kaner, sahada attığı goller kadar futbol bilgisini genç oyunculara aktarması, UEFA lisans programlarının Türkiye'de yaygınlaşmasına katkı sağlaması ve Futsal Millî Takımı'nı Avrupa Şampiyonası finallerine taşımış olmasıyla hatırlanacak.