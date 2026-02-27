Nottingham Forest Fenerbahçe maç özeti ve golleri! (ÖZET) Nottingham Forest Fenerbahçe kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Nottingham Forest Fenerbahçe maç özeti izle! UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Nottingham Forest Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Nottingham Forest Fenerbahçe maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Detaylar...

NOTTİNGHAM FOREST FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

NOTTİNGHAM FOREST FENERBAHÇE ÖZET

Nottingham Forest Fenerbahçe maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

NOTTİNGHAM FOREST FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Nottingham Forest Fenerbahçe maçı 2-1'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

NOTTİNGHAM FOREST FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Nottingham Forest Fenerbahçe maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.