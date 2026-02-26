Musaba neden yok, Nottingham Forest Fenerbahçe maçında Musaba sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

Fenerbahçe'nin Avrupa yolundaki kritik maçında Musaba'nın kadroda olmaması soru işaretleri yarattı. Nottingham Forest karşısında Musaba'nın sahada olmama nedeni, sakatlık, ceza ya da teknik direktör kararı mı? İşte Musaba ile ilgili son durum ve maç öncesi tüm detaylar.

NOTTINGHAM FOREST - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nottingham Forest ile Fenerbahçe arasında UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak kritik karşılaşma, TRT 1, Sport TV ve İçtimai TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Maçı farklı platformlardan izleme seçenekleri de bulunuyor.

TRT 1'DEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT 1, şifresiz olarak izlenebilen kanallar arasında yer alıyor. Maçı izlemek için;

• Digiturk 23

• D Smart 26

• Kablo TV 22

• Tivibu 22

• Turkcell TV+ 21

• Fil Box 20

• Vodafone TV 21

Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve internet üzerinden de erişilebiliyor.

MAÇ TARİHİ

Nottingham Forest ve Fenerbahçe arasındaki mücadele, 26 Şubat Perşembe günü oynanacak.

MAÇ SAATİ

Karşılaşma, saat 23:00'te başlayacak ve futbolseverler için heyecan dolu bir gece olacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu önemli maç, İngiltere'nin Nottingham şehrinde bulunan City Ground Stadyumu'nda gerçekleşecek.

MUSABA NEDEN YOK?

Musaba Avrupa listesine yazılmadığı için bu maçta forma giyemeyecek.