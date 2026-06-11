Haberler

MEX hangi ülke, MEX hangi takım, MEX ne demek, 2026 Dünya Kupası MEX açılımı ne?

MEX hangi ülke, MEX hangi takım, MEX ne demek, 2026 Dünya Kupası MEX açılımı ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MEX hangi ülke ve MEX hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası MEX açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEX hangi ülke ve MEX hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası MEX açılımı ve MEX ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan MEX ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI MEX HANGİ ÜLKE?

Hangi Ülke: MEX, Meksika’nın (Mexico) uluslararası ISO ve spor kodudur.

Hangi Takım: Bu kısaltma, hem Meksika A Milli Futbol Takımı'nı hem de genel olarak uluslararası spor müsabakalarında Meksika adına yarışan tüm sporcuları temsil eder.

Anlamı: "Mexico" kelimesinin ilk üç harfi olan M-E-X’ten türetilmiştir.

FIFA Kodu: FIFA, her üye ülkeye üç harfli bir kod (FIFA Trigramme) atar. Meksika'nın resmi kodu da MEX'tir.

MEKSİKA DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Meksika, 1930 yılında düzenlenen ilk Dünya Kupası'nın açılış maçını Fransa'ya karşı oynayarak bu büyük tarihin bir parçası olmuştur. Bugüne kadar düzenlenen turnuvaların büyük çoğunluğuna katılma başarısı gösteren Meksika, dünya futbolunun en istikrarlı takımları arasında yer alır.

EV SAHİPLİĞİ VE TARİHİ BAŞARILAR

Meksika, Dünya Kupası'na 1970 ve 1986 yıllarında iki kez ev sahipliği yapmıştır. Kendi sahasında oynadığı bu her iki turnuvada da Çeyrek Final'e yükselme başarısı göstermiştir. Bu dereceler, Meksika’nın kupa tarihindeki en yüksek başarıları olarak kayıtlara geçmiştir.

"BEŞİNCİ MAÇ" LANETİ VE SON 16 KABUSU

Meksika futbolunun en meşhur konusu "Quinto Partido" yani "Beşinci Maç" özlemidir. 1994 yılından 2018 yılına kadar katıldığı üst üste 7 Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başarmış, ancak her seferinde Son 16 turunda (dördüncü maçta) elenerek bir türlü çeyrek finale (beşinci maça) geçememiştir.

2022 KATAR VE BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Onlarca yıldır devam eden "en azından gruptan çıkma" istatistiği, 2022 Katar Dünya Kupası'nda bozulmuştur. Meksika, grubunu 3. sırada tamamlayarak 1978'den bu yana ilk kez grup aşamasında turnuvaya veda ederek taraftarlarını büyük bir üzüntüye boğmuştur.

2026: ÜÇÜNCÜ KEZ EV SAHİBİ OLARAK BİR İLK

Meksika; ABD ve Kanada ile ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası ile birlikte, dünyada bu dev organizasyona üç kez ev sahipliği yapan ilk ülke olma unvanını kazanmıştır. Efsanevi Estadio Azteca stadyumu, bir kez daha kupanın açılışına ve tarihi anlara ev sahipliği yapmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖmer Haydaroğlu:

beşinci maç laneti diye bir şey varmış değerli arkadaşlar meksika futbolunun, bu talihsizlik çok çarpıcı fakat 2026da ev sahipliği yapıyor olmaları durumu değiştirmezse ben bilmem, tarih tekerrür etse gerek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDilek Cakici:

meksika futbol tarihine bakılınca biraz şanssız takım gibi gözüküyor ama yine de 2026da kendi evinde oynadıkları için iyi bir fırsat yakalamışlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSaliha Sanem Engin:

mex mexiko demekmiş işte ne var bunda neden bu kadar araştırılıyo anlamadım açıkçası herkes biliyo zaten meksika milli takımı demek değil mi biraz abartılı geldi bu haber açıkçası ama yinede iyi oldu bilenlerin de tekrar görmesi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'dan ayrılık kararı: Gönderin gitsin

Arda Turan'dan ayrılık kararı
Okan Buruk'tan TFF'ye olay tepki: Akıl dışı, vizyonsuzluk

Hedefinde onlar var: Tamamen akıl dışı, vizyonsuzlar!
Pentagon'da tehlikeli madde alarmı verildi, bazı bölümler kilitlendi

Dünyanın en sıkı korunan binasında alarm! Bazı katlar kilitlendi
FIFA 2026 Dünya Kupası'nın ilk golü Meksika'dan

İşte Dünya Kupası'nın ilk golü
'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
Dünya Kupası açılışında sahne alan Shakira ortalığı yıkıp geçti

Ortalığı yine yıkıp geçti!
Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı