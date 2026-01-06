Mert Günok kimdir? Mert Günok kaç yaşında, nereli?

Sahadaki soğukkanlı duruşu, kritik anlarda yaptığı kurtarışlar ve uzun soluklu kariyeriyle adından söz ettiren Mert Günok, Türk futbolunun öne çıkan kalecileri arasında yer alıyor. Altyapıdan A takıma uzanan futbol yolculuğu, forma giydiği kulüpler ve millî takım kariyeriyle dikkat çeken Günok'un yaşı, doğum yeri ve yaşam öyküsü de merak ediliyor. Mert Günok kimdir, kaç yaşında, nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MERT GÜNOK KİMDİR?

Mert Günok, Türk futbolunun öne çıkan kalecilerinden biridir. Tam adı Fehmi Mert Günok olan başarılı file bekçisi, 1 Mart 1989 tarihinde Karabük'te dünyaya gelmiştir. Babası Mahir Günok'un profesyonel kaleci olması nedeniyle futbolla çok küçük yaşlarda tanışmıştır. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünde eğitim alan Mert Günok, uzun boyu (1,96 m) ve refleksleriyle Süper Lig'in istikrarlı kalecileri arasında yer alır. Hâlen Beşiktaş forması giymekte ve A Millî Takım'da görev almaktadır.

MERT GÜNOK KAÇ YAŞINDA?

Mert Günok, 1 Mart 1989 doğumludur. 6 Ocak 2026 itibarıyla 37 yaşındadır. Burcu Balıktır.

MERT GÜNOK NERELİ?

Mert Günok, Karabük doğumludur. Doğduğu dönemde babasının Karabükspor'da forma giymesi nedeniyle Karabük'te dünyaya gelmiş, ailesinin İstanbul'a taşınmasının ardından çocukluk ve gençlik yıllarını İstanbul'da geçirmiştir.

MERT GÜNOK'UN KARİYERİ

Mert Günok'un futbol kariyeri oldukça erken yaşta başlamıştır.

Altyapı Kariyeri:

1997-1998: Kocaelispor

1998-2008: Fenerbahçe

Profesyonel Kulüp Kariyeri:

2005-2008: Fenerbahçe A2

2008-2015: Fenerbahçe

2015-2017: Bursaspor

2017-2021: Başakşehir

2021 – günümüz: Beşiktaş

Fenerbahçe altyapısında yetişen Mert Günok, 2007-2008 sezonunda A takıma yükseldi. İlk resmi A takım maçına 18 Ocak 2011'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor karşısında çıktı. Daha sonra Bursaspor ve Başakşehir formaları giydi; 2021 yılında Beşiktaş'a transfer oldu. 2023'te Beşiktaş ile sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı.

Millî Takım Kariyeri: