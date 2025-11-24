Manchester United Everton hangi kanalda? Manchester United Everton maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Manchester United Everton Premier Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Manchester United Everton maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Manchester United Everton maçını hangi kanal veriyor? İşte Manchester United Everton maçı yayın bilgisi haberimizde...

MANCHESTER UNİTED EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester United Everton maçı Bein Sports 3 ve TOD TV'den canlı olarak yayınlanacak. Manchester United Everton maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz izleyebilecek. Ayrıca TOD platformundan canlı Manchester United Everton maçını izleyebilirsiniz.

MANCHESTER UNİTED EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester United Everton maçı bu akşam saat 23.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.