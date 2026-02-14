Manchester City Salford CANLI nereden izlenir? Manchester City Salford maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Manchester City Salford nereden izlenir? Maçın heyecanına canlı yayın ile ekran başında ortak olmak isteyen Manchester City Salford maçı canlı izle araştırması yapıyor. Detaylar...

MANCHESTER CİTY - SALFORD NEREDE İZLENİR?

Manchester City Salford maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

MANCHESTER CİTY - SALFORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Manchester City Salford maçı bu akşam saat 18.00 itibariyle başlayacak.

MANCHESTER CİTY - SALFORD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Manchester City Salford maçı Manchester'da, Etihad Stadyumu'nda oynanacak.