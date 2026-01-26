Uefa Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının sonuna gelinirken, futbolseverlerin gözü temsilcimiz Galatasaray'ın İngiltere'de oynayacağı kritik mücadeleye çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, turnuvanın sekizinci ve son maçında Avrupa futbolunun devlerinden Manchester City ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Peki, Manchester City Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı nerede oynanacak? Detaylar haberimizde.

MANCHESTER CITY GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sekizinci haftasında oynanacak Manchester City – Galatasaray karşılaşması, 28 Ocak Çarşamba günü futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

Karşılaşma, Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu da maçı milyonlarca futbolseverin rahatlıkla takip edebileceği anlamına geliyor.

Galatasaray cephesinde bu karşılaşma, turnuvanın son maçı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa arenasındaki bu zorlu deplasmanda taraftarına iyi bir futbol izletmeyi hedefliyor. Manchester City ise alacağı bir galibiyetle ilk 8 içinde yer almayı garantilemek istiyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev mücadele, İngiltere'de Manchester City'nin ev sahipliğinde oynanacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında deplasman atmosferinde sahaya çıkacak.

İngiliz temsilcisinin sahasında oynanacak bu karşılaşma, tempolu oyun, yüksek baskı ve yoğun taraftar desteğiyle dikkat çekecek. Sarı-kırmızılı ekip için bu zorlu deplasman, Avrupa tecrübesini bir kez daha sahaya yansıtma fırsatı sunacak.

GALATASARAY AVRUPA SAHNESİNDE 336. MAÇINA ÇIKIYOR

Galatasaray, Manchester City karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 336. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa organizasyonlarında bugüne kadar önemli bir tecrübe birikimi oluşturdu.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY'IN PERFORMANSI

Galatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı karşılaşmaların:

119'unu galibiyetle,

126'sını mağlubiyetle,

90'ını ise beraberlikle tamamladı.

Bu istatistikler, Galatasaray'ın Avrupa sahnesindeki köklü geçmişini ve istikrarlı varlığını gözler önüne seriyor. Manchester City karşısında alınacak olası bir sonuç, bu tarihi tabloya yeni bir sayfa ekleyecek.